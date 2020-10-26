Rıdvan Dilmen'den ilginç benzetme: Yeni bir Alex var

Rıdvan Dilmen'in NTV'de yaptığı açıklamalar işte böyle:

Son 5 dakika dışında Beşiktaş'ta her oyuncu topa pres yaptı. Bu sezon görmediğimiz görüntü buydu. Josef beni olumlu yönde şaşırttı. Fizik olarak hazır gelmiş. Ben açıkça gerileyerek geleceğini zannediyordum.



Beşiktaş ilk yarıyı hak ettiği gibi önde kapattı. Bizim gördüğümüz açıdan penaltı pozisyonunda dışarıda gözüküyor ama VAR'dan mutlaka bakmışlardır. Çizgi üzerinde ise hakem doğru kararı verdi.

Yeni bir Alex var. Geriye dönen Alex. Atiba Hutchinson... Sergen hoca, top rakipteyken de futbol olduğunu anlamış. Son 5 dakika dışında her oyuncu topa pres yaptı ve topu çabuk kazandılar. Beşiktaş'ın bu sene Sergen hoca ile görmediğimiz görüntüsüydü bu.

