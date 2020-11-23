Rıdvan Dilmen'den G.Saray-Kayserispor maçı yorumu
%100 Futbol' programında Galatasaray-Kayserispor maçının ilk yarısını değerlendiren futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, kaleci Lung'un performansını övdü.
GÜNDEM 23.11.2020, 21:03
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'%100 Futbol' programında konuşan Rıdvan Dilmen, Galatasaray-Kayserispor maçının ilk yarısını değerlendirerek, Galatasaray'ın gol bulacağı ifade etti
Dilmen, "Kayserispor'da geçen sezon Lung inanılmazdı. Çok top geldiği zaman yemiyor. Büyük maçlarda çok top geliyor, yemiyor. Kaleci yoruldu, o kadar çok top geldi ki adalesi gitti." diyerek konuşmasına şu şekilde devam etti; "Galatasaray'ın pozisyona girmeyen oyuncusu yok. Kayserispor için beraberlik mucize. Puan veya puanlar alabilmesi için gol atması lazım. Galatasaray bir şekilde gol bulur."
Dilmen, "Kayserispor'da geçen sezon Lung inanılmazdı. Çok top geldiği zaman yemiyor. Büyük maçlarda çok top geliyor, yemiyor. Kaleci yoruldu, o kadar çok top geldi ki adalesi gitti." diyerek konuşmasına şu şekilde devam etti; "Galatasaray'ın pozisyona girmeyen oyuncusu yok. Kayserispor için beraberlik mucize. Puan veya puanlar alabilmesi için gol atması lazım. Galatasaray bir şekilde gol bulur."
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