Rıdvan Dilmen'den G.Saray-Kayserispor maçı yorumu

'%100 Futbol' programında konuşan Rıdvan Dilmen, Galatasaray-Kayserispor maçının ilk yarısını değerlendirerek, Galatasaray'ın gol bulacağı ifade etti

Dilmen, "Kayserispor'da geçen sezon Lung inanılmazdı. Çok top geldiği zaman yemiyor. Büyük maçlarda çok top geliyor, yemiyor. Kaleci yoruldu, o kadar çok top geldi ki adalesi gitti." diyerek konuşmasına şu şekilde devam etti; "Galatasaray'ın pozisyona girmeyen oyuncusu yok. Kayserispor için beraberlik mucize. Puan veya puanlar alabilmesi için gol atması lazım. Galatasaray bir şekilde gol bulur."

