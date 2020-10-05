Rıdvan Dilmen'den Galatasaray yorumu: 'Doğruysa bu bir skandaldır'

Hafta içinde Avrupa Ligi'nde havlu atan Galatasaray, Süper Lig'in dördüncü haftasında da Kasımpaşa'ya 1-0 yenildi.

NTV yayınında maçı değerlendiren Rıdvan Dilmen, Galatasaray'da bazı oyuncuların beraberliğe bile para almasını eleştirdi.

Dilmen, "Doğruysa bu bir skandaldır" görüşünü dile getirdi.

Galatasaray, oyun olarak çok kötü günlerinden birinde. Maçın tamamen hakimi Kasımpaşa. 1-0 bence Galatasaray için kötü sonuç değil" diyen Dilmen, Fatih Terim'in mücadele bitmeden soyunma odasına gitmesine ilişkin olarak ise, şunları sıraladı:



Fatih Terim'in ısrar ettiği sistemin bir şey getirmediği gibi götürdüğün görüşünü savunan Dilmen, "Taylan'ın önünde son derece etkisiz bir dörtlü var. Ben Fatih Terim'in 3 değişiklik yapacağını düşünüyorum. Bu takımın rengini değiştirmesi lazım. 2 değişiklik yetmez bu takıma. Ofsayt kameraları da çok yetersiz" şeklinde konuştu.

"Hoca niye içeri gitti?

A- Hakemi protesto edecek.

B- Oyuncularına tepki gösterdi.

C- Yönetime tepki gösterecek.

Fatih Terim'in serzenişi doğru ancak Fatih Terim'in yaptığını doğru bulmuyorum. Fatih hoca geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde başarısız oldu, ligden erken koptu, bu yıl da beklendiği gibi başlamasına rağmen düşüş oldu. Avrupa'dan da elendi, şu anda başarısız. Fatih Terim yüzde yüz istemediği sürece, Galatasaray gönderemez."

