Rıdvan Dilmen'den, Galatasaray-Fenerbahçe derbisi yorumu!
Usta yorumcu Rıdvan Dilmen, ilk yarısı 0-0 biten Galatasaray-Fenerbahçe derbisini değerlendirdi.
GÜNDEM 27.09.2020, 20:13
Süper Lig'in 3. haftasında dev bir maç oynanıyor. Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Ali Palabıyık'ın düdük çaldığı dev maçta ilk devre 0-0'lık eşitlikle sona erdi. Ünlü futbol adamı Rıdvan Dilmen, ilk 45 dakikayı NTV ekranlarında yayınlanan %100 Futbol programında değerlendirdi. Hakem Palabıyık'ın sert eleştiri yapılamayacak bir 45 dakika geçirdiğini belirten Dilmen, orta saha oyuncularının rahatlıkla oynayabildiğinin altını çizdi.
Sarı kartı bulunan Luyindama'nın ikinci sarı kartı görüp atılmaya müsait olduğunun altını çizen Dilmen, beklediğinin üzerinde bir Fenerbahçe, beklediğinin altında bir Galatasaray bulduğunu da sözlerine ekledi.
Sarı kartı bulunan Luyindama'nın ikinci sarı kartı görüp atılmaya müsait olduğunun altını çizen Dilmen, beklediğinin üzerinde bir Fenerbahçe, beklediğinin altında bir Galatasaray bulduğunu da sözlerine ekledi.
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