Rıdvan Dilmen'den flaş yorum: Bu pozisyon kırmızı
Usta yorumcu Rıdvan Dilmen, Beşiktaş - Galatasaray mücadelesinin ilk yarısını değerlendirdi.
GÜNDEM 17.01.2021, 20:15
Rıdvan Dilmen'in NTV'deki "Yüzde 100 Futbol" programındaki açıklamaları şu şekilde:
Larin'in pozisyonunda aslında doğru sürdü topu... Ya vuracaktı, ya çalım atacaktı. Tam vururken son anda sekti top.
Hakem için konuşacak olursak ilk yarı 4-5 dakika uzatması gerekirdi. 2 dakika uzattı. MHK'ye sormak lazım. 'Bu maç 2 dakika mı uzar?' Şener'de, diğer pozisyonlarda kaç ekre durdu maç. Faul vermesi, avantaj oynatmaması kart vermemesi zaten minimum 60 saniye.
Beşiktaş iyi başladı ama Galatasaray dengeyi buldu. Diagne biraz daha hareketli olsa Galatasaray golü bulabilir.
Bana kimse anlatmasın! Arda Turan - Josef pozisyonu... Bu pozisyon kırmızı... Fenerbahçe -Başakşehir maçında Fenerbahçe taraftarı bana kızdı. Haydi orada topla oynama olabilir, burada o da yok. VAR'a falan ihtiyaç da yok. Bu arkadaşın maçla falan alakası yok.
Bugün hem Galatasaray hem Beşiktaş bir Anadolu takımıyla oynasa rakip takımlar 9 kişi kalmıştı. Tarık Ongun Diagne'nin lehine korner direğinin orada bir faul verdi, vallahi ayıp ya!
Larin'in pozisyonunda aslında doğru sürdü topu... Ya vuracaktı, ya çalım atacaktı. Tam vururken son anda sekti top.
Hakem için konuşacak olursak ilk yarı 4-5 dakika uzatması gerekirdi. 2 dakika uzattı. MHK'ye sormak lazım. 'Bu maç 2 dakika mı uzar?' Şener'de, diğer pozisyonlarda kaç ekre durdu maç. Faul vermesi, avantaj oynatmaması kart vermemesi zaten minimum 60 saniye.
Beşiktaş iyi başladı ama Galatasaray dengeyi buldu. Diagne biraz daha hareketli olsa Galatasaray golü bulabilir.
Bana kimse anlatmasın! Arda Turan - Josef pozisyonu... Bu pozisyon kırmızı... Fenerbahçe -Başakşehir maçında Fenerbahçe taraftarı bana kızdı. Haydi orada topla oynama olabilir, burada o da yok. VAR'a falan ihtiyaç da yok. Bu arkadaşın maçla falan alakası yok.
Bugün hem Galatasaray hem Beşiktaş bir Anadolu takımıyla oynasa rakip takımlar 9 kişi kalmıştı. Tarık Ongun Diagne'nin lehine korner direğinin orada bir faul verdi, vallahi ayıp ya!
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