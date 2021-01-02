Rıdvan Dilmen'den flaş ''Falcao'' yorumu!

"İkinci yarı Ömer Bayram'ın yerine Emre Akbaba'nın gireceğini düşünüyorum. Falcao 45 dakika oynayacak düzeyde mi bilmiyorum ama tecrübeli bir golcü bu maçı çözer. İkinci yarıda Emre Akbaba ve Falcao'nun oynaması gerekiyor. Falcao da 45 dakika oynasın."

"Oğulcan daha çok geniş alan seviyor. Bugün kalabalık savunma arasında biraz mahkum kaldı. Podolski'nin Antalyaspor için oynasa da oynamasa da sorun oluşturacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.



"Bir takım geçen hafta 6-0 mağlup olmuş, bir takım lig lideri ve son 9 maçın 7'sini kazanmış. Yasak olmasa sokakta sorsak, hepimiz Galatasaray kazanır deriz."

"Seyircisiz futbol, her türlü sonuçlara gebe. Galatasaray'ın seyircisi olsa böyle olmazdı. Her türlü sonuç olabiliyor, benim için hiç hesapta olmayan 2 puan kaybı"

"Galatasaray kontrollü oynayarak Antalyaspor'u sahasına hapsetti. İlk yarı sonundaki yarım pozisyon dışında pozisyon vermedi. Ancak sadece Belhanda'nın şutuyla da olmaz"

"Falcao gibi oyunculara güvenip de oynatmak maalesef kolay olmuyor. Kurtarıcı olarak oyuna dahil oldu, ayak gitti... İki tane kafa topu, iki kere sprint attı, gitti"

