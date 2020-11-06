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Beykoz Kızılay ticarethaneye döndü!

Skandalları ile gündemden düşmeyen Beykoz Kızılay Şubesi Başkanı Saddetin Çay, pandemi dönemini de fırsata çevirmesini bildi. Beykoz ihtiyaç sahiplerine dağıttığı yemeklerin Sadettin Çay’ın sahibi olduğu Qadraj Kafe restoranda yapıldığı öğrenildi.

Beykoz Kızılay ticarethaneye döndü!

Skandalları ile gündemden düşmeyen Beykoz Kızılay Şubesi Başkanı Saddetin Çay, pandemi dönemini de fırsata çevirmesini bildi. Beykoz ihtiyaç sahiplerine dağıttığı yemeklerin Sadettin Çay’ın sahibi olduğu Qadraj Kafe restoranda yapıldığı öğrenildi.

06 Kasım 2020 Cuma 14:20
Beykoz Kızılay ticarethaneye döndü!

İlçe kamuoyu bu skandallardan rahatsız

Kapatılan Kızılay Beykoz Şubesi’nin yerine Avrasya Şubesi yönetimin atanmasının ardından sular durulmuyor. Tamamı Kastambolular’dan oluşan yeni yönetimin mikro milliyetçiliği ve ilçede rant ve çıkar işlerine bulaştıkları iddiaları ilçe kamuoyunu rahatsız etmeye devam ediyor.

Dost Beykoz’un gündeme getirdiği skandallar zincirine göre; Geçtiğimiz mart ayında başlayıp iki buçuk ay süre ile devam eden 65 yaş üstü insanlara sokağa çıkma yasağı uygulandığı dönemde, Beykoz’da da her gün 140 kişiye günde bir öğünü kahvaltı olmak üzere 3 öğün yemek dağıtımı Sadettin Çay’ın başkanı olduğu Beykoz Kızılay’ı tarafından yapılmıştı.

Beykoz Kızılay’ın iki buçuk ay boyunca 65 yaş üstü ihtiyaç sahiplerine dağıttığı yemeklerin yine Sadettin Çay’ın sahibi olduğu, resmi unvanı Göksupark AŞ olan Qadraj Kafe restoranda yapıldığı öğrenildi. Devamında ise bu yemeklerin Beykoz Kızılay Şubesi Yönetim Kurulu üyesi olan Oylum Tala’nın annesi Nilüfer Yahyaoğlu’nun adına kayıtlı, Zon Turizm ve Organizasyon Ltd. Şti’ye satışı yapıldı.

Sadettin Çay, derneği böyle kullandı!

Göksupark AŞ tarafından birer haftalık kısa aralıklarla Zon Turizm ve Organizasyon Ltd. Şti’ye faturalandırılan bu yemek bedellerinin, faturanın kesilmesinin hemen ardından Kızılay Beykoz Şubesi tarafından tedarikçi Zon Turizm ve Organizasyon Ltd. Şti’ye ödendiği bilgisine ulaşıldı.

Bağışçıların destekleriyle faaliyetlerini yürüten şubelerden birisi olan Kızılay Beykoz Şubesi Başkanı Sadettin Çay ve Yönetim Kurulu Üyesi Oylum Tala’nın yöneticisi oldukları kamu kurumunu şahsi çıkarları için kullandıkları anlaşılırken, Sayıştay denetimine tabi Kızılay’ın Beykoz Şubesinde görev yapan diğer yönetim ve denetim kurulu üyelerinin bu menfaat zincirinden haberdar olup olmadıkları ise bilinmiyor.

Kızılay genel merkezi neden suskun?

Sadettin Çay’ın başkanı olduğu Kızılay Beykoz Şubesi üzerinden kendi şirketi Göksupark AŞ’ye (Qadraj) yüz binlerce liralık gelir kazandırmasının Kızılay bağışçıları tarafından nasıl karşılanacağı, Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık’ın bu saadet zinciri karşısında nasıl bir tavır izleyeceği merak ediliyor.

Anahtar Kelimeler:
Sadettin ÇayKızılayTicaret
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