Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe-Trabzonspor maçı yorumu

Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, "%100 Futbol" programında Fenerbahçe - Trabzonspor maçını ilk yarısını değerlendirerek, "Maçın değişmesi için Erol Bulut'un müdahalesi gerekiyor. Oyuncu ve pozisyon değişikliği yapılmalı" dedi.

Ünlü futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe-Trabzonspor maçının ilk yarısını değerlendirdi. "%100 Futbol" programında Dıdvan Dilmen, "Maç öncesi herkes Fenerbahçe’yi favori görüyordu. Hatta Trabzonsporlu kardeşlerimiz de biz galip gelemeyiz diyorlardı. Kendi totemlerini yapmışlar" ifadelerini kullanması dikkat çekti.

Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin ikinci yarıda etkili olabilmesi için ise Erol BuluT'un oyuncu deşikliğinde bulunması gerektiği ifade ederek, "Maçın değişmesi için Erol Bulut'un müdahalesi gerekiyor. Oyuncu ve pozisyon değişikliği yapılmalı. Caner'in ortalarıyla gol atması zor Fenerbahçe'nin" dedi.

Maçın ilk 15 dakikasında Fenerbahçe'nin tempolu başladığına değinen rıdvan Dilmen, "Fenerbahçe maçın ilk 15 dakikasında öldürücü bir tempoyla başladı. Trabzonspor bu şoku atlatamadı. Trabzonspor'un stoperi Vitor Hugo'yu çok beğendim. Çok dengeli. Ön tarafta da rahatsız edici bir Abdülkadir Ömür var" diye konuştu.

Rıdvan Dilmen konuşmasına şu şekilde devam etti; "Fenerbahçe'nin yediği golde Sosa ve Lemos aynı dili konuşmasına rağmen hata yaptı ama Gökhan Gönül'ün artık çekip indirmesi gerekirdi. Maç öncesi herkes Fenerbahçe’yi favori görüyordu. Hatta Trabzonsporlu kardeşlerimiz de biz galip gelemeyiz diyorlardı. Kendi totemlerini yapmışlar..." şeklinde konuştu.

