Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe-Başakşehir maçı yorumu

Rıdvan Dilmen, Luiz Gustavo'nun pozisyonunu değerlendirerek kırmızı kart görmesi gerektiğini söyledi.

NTV ekranlarında yayınlanan '%100 Futbol' programında konuşan Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe-Başakşehir maçı için, "Fenerbahçe kalesine gelen ilk şut gol oluyor, artık antrenmanları 1-0'a göre ayarlamalı" dedi.

Dilmen, "Ağır bir şeyler söylemek istemiyorum ama Başakşehir antrenman maçı gibi oynuyor. İstediği şekilde ataklar sona eriyor" ifadesini kullanarak"Gustovo’nun pozisyonunu konuşmaya, tartışmaya gerek yok..Kırmızı..12’nci dakikadan itibaren Fenerbahçe’nin 10 kişi oynaması gerekiyordu" dedi.

