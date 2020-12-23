Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe-Başakşehir maçı yorumu
Fenerbahçe, Süper Lig'in 14. haftasında evinde Başakşehir'i konuk etti. '%100 Futbol' programında konuşan yorumcu Rıdvan Dilmen, maçın ilk yarısını değerlendirdi.
GÜNDEM 23.12.2020, 20:28
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Rıdvan Dilmen, Luiz Gustavo'nun pozisyonunu değerlendirerek kırmızı kart görmesi gerektiğini söyledi.
NTV ekranlarında yayınlanan '%100 Futbol' programında konuşan Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe-Başakşehir maçı için, "Fenerbahçe kalesine gelen ilk şut gol oluyor, artık antrenmanları 1-0'a göre ayarlamalı" dedi.
Dilmen, "Ağır bir şeyler söylemek istemiyorum ama Başakşehir antrenman maçı gibi oynuyor. İstediği şekilde ataklar sona eriyor" ifadesini kullanarak"Gustovo’nun pozisyonunu konuşmaya, tartışmaya gerek yok..Kırmızı..12’nci dakikadan itibaren Fenerbahçe’nin 10 kişi oynaması gerekiyordu" dedi.
NTV ekranlarında yayınlanan '%100 Futbol' programında konuşan Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe-Başakşehir maçı için, "Fenerbahçe kalesine gelen ilk şut gol oluyor, artık antrenmanları 1-0'a göre ayarlamalı" dedi.
Dilmen, "Ağır bir şeyler söylemek istemiyorum ama Başakşehir antrenman maçı gibi oynuyor. İstediği şekilde ataklar sona eriyor" ifadesini kullanarak"Gustovo’nun pozisyonunu konuşmaya, tartışmaya gerek yok..Kırmızı..12’nci dakikadan itibaren Fenerbahçe’nin 10 kişi oynaması gerekiyordu" dedi.
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