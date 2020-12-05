Rıdvan Dilmen'den Falcao'ya dikkat çeken mesaj!
Usta futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Süper Lig'de 11. haftada oynanan Galatasaray- Hatayspor maçının ilk yarısını değerlendirdi.
GÜNDEM 05.12.2020, 21:37
Rıdvan Dilmen'in NTV'deki Yüzde 100 Futbol programındaki değerlendirmeleri şu şekilde:
Kayseri ve Rize Galatasaray2a karşı hiçbir tehdit oluşturamamıştı. Gol şansı bile yaratamadılar. İllaki karşı karşıya olması gerekmez. Bence Hatay kenarlardan iyi geldi ve son pasları iyi yapamadılar. Hatay 4 kere bu şekildeyse, Galatasaray da 8 kere geldi. Onlar da son paslarda başarısızdı, bundan dolayı da Rize'deki üretkenlik yoktu. Diagne de Falcao'ya "Sen dünyanın en iyi golcülerinden birisin ama ben de iyi golcüyüm" mesajını verdi. Orada Feghouli'nin de ip gibi pası vardı. Havadan gelen topa çıkacaksın, göğsünle indirip vuracaksın... Kolay değil bu... Feghouli'ye Emre Akbaba ve Kılınç da destek olursa farkı artırabilirler ama Hatay da çok ilginç geliyor. Klasik sözümü söyleyeyim, Galatasaray'ın 2'yi bulması lazım. 'Hatay gol atmadan bu maçı bitirmez' de diyemiyorum.
Kayseri ve Rize Galatasaray2a karşı hiçbir tehdit oluşturamamıştı. Gol şansı bile yaratamadılar. İllaki karşı karşıya olması gerekmez. Bence Hatay kenarlardan iyi geldi ve son pasları iyi yapamadılar. Hatay 4 kere bu şekildeyse, Galatasaray da 8 kere geldi. Onlar da son paslarda başarısızdı, bundan dolayı da Rize'deki üretkenlik yoktu. Diagne de Falcao'ya "Sen dünyanın en iyi golcülerinden birisin ama ben de iyi golcüyüm" mesajını verdi. Orada Feghouli'nin de ip gibi pası vardı. Havadan gelen topa çıkacaksın, göğsünle indirip vuracaksın... Kolay değil bu... Feghouli'ye Emre Akbaba ve Kılınç da destek olursa farkı artırabilirler ama Hatay da çok ilginç geliyor. Klasik sözümü söyleyeyim, Galatasaray'ın 2'yi bulması lazım. 'Hatay gol atmadan bu maçı bitirmez' de diyemiyorum.
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