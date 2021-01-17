Rıdvan Dilmen'den derbinin hakemi Cüneyt Çakır'a sert eleştiri

Süper Lig'in 19'uncu haftasında oynanan ve Beşiktaş'ın 2-0 üstünlüğü ile sonuçlanan Beşiktaş- Galatasaray maçında hakem Cüneyt Çakır kısa sürekli bir sakatlık geçirdi.

Galatasaraylı futbolcu Taylan Antalyalı'nın pası Çakır'a isabet edince Çakır kısa süreli bir sakatlık geçirdi ve müdahalenin ardından kaldığı yerden maçı yönetmeye devam etti.

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen ise, Çakır'ın maçı yönetmeye değil idare etmeye geldiğini ancak karşılaşmanın önüne geçtiğini söyledi.

Dilmen şu ifadeleri kullandı:



"İki takımın oyuncularını da kutlarım. Çünkü öyle bir hakem vardı ki maalesef sahada. Hakem maçı sinir harbine çevirdi. Her hakemin kendi tarzı var. Otorite sağlamak için kart kullananlar var, idare edeyim diyenler var."

Cüneyt hoca maalesef kariyerinin en kötü maçlarından birini yönetti. 30'a yakın faul düdüğü çaldı, yüzde ellisini terse verse olur, hiç vermese de olur.

Ardanın pozisyonu net kırmızı kart. Diagne’yi atan da Arda’dır. Cüneyt çakır devre arası acaba mı dedi.

Hakem dağılabilir ama dağılarak başlamaz. Yönetmeye gelmedi, idare etmeye gelmişti. Her iki tarafa da ciddi hatalar yaptı. Maalesef maçın önüne geçti."

