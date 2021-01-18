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Rıdvan Dilmen'den Cüneyt Çakır'a salvolar
Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ın 2-0 kazandığı Galatasaray derbi maçı üzerinden maçın hakemi Cüneyt Çakır'a sert eleştirilerde bulundu.
GÜNDEM 18.01.2021, 10:11
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NTV'de yayımlanan %100 Futbol programında Beşiktaş- Galatasaray yorumlayan spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, "Cüneyt Çakır yönetmeye değil idare etmeye gelmişti, maçın önüne geçti" diyerek sert eleştirilerde bulundu.
Cüneyt Çakır'ın derbi maçındaki performansını değerlendiren Dilmen, yorumlarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:
"İki takımın oyuncularını da kutlarım. Çünkü öyle bir hakem vardı ki maalesef sahada. Hakem maçı sinir harbine çevirdi. Her hakemin kendi tarzı var. Otorite sağlamak için kart kullananlar var, idare edeyim diyenler var."
"Cüneyt hoca maalesef kariyerinin en kötü maçlarından birini yönetti. 30'a yakın faul düdüğü çaldı, yüzde ellisini terse verse olur, hiç vermese de olur."
"Ardanın pozisyonu net kırmızı kart. Diagne’yi atan da Arda’dır. Cüneyt çakır devre arası acaba mı dedi."
"Hakem dağılabilir ama dağılarak başlamaz. Yönetmeye gelmedi, idare etmeye gelmişti. Her iki tarafa da ciddi hatalar yaptı. Maalesef maçın önüne geçti."
Cüneyt Çakır'ın derbi maçındaki performansını değerlendiren Dilmen, yorumlarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:
"İki takımın oyuncularını da kutlarım. Çünkü öyle bir hakem vardı ki maalesef sahada. Hakem maçı sinir harbine çevirdi. Her hakemin kendi tarzı var. Otorite sağlamak için kart kullananlar var, idare edeyim diyenler var."
"Cüneyt hoca maalesef kariyerinin en kötü maçlarından birini yönetti. 30'a yakın faul düdüğü çaldı, yüzde ellisini terse verse olur, hiç vermese de olur."
"Ardanın pozisyonu net kırmızı kart. Diagne’yi atan da Arda’dır. Cüneyt çakır devre arası acaba mı dedi."
"Hakem dağılabilir ama dağılarak başlamaz. Yönetmeye gelmedi, idare etmeye gelmişti. Her iki tarafa da ciddi hatalar yaptı. Maalesef maçın önüne geçti."
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