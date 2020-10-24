Rıdvan Dilmen'den çok konuşulacak ''Galatasaray'' yorumu! ''Eser yok''

Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray, Erzurumspor ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. İlk yarısı 1-1 sona eren maçı usta yorumcu Rıdvan Dilmen, NTV'de yayınlanan '% 100 Futbol' adlı programda değerlendirdi.

İşte Rıdvan Dilmen'in konuşması:

Galatasaray adına daha çok uzun bir sezon var ancak her maçın da daha fazla anlamı var. Galatasaray hiç beklenmedik puan kayıpları yaşadı. Erzurum aslında sürprizlerle başladı. Evinde kaybedip deplasmanda kazandılar. Galatasaray fena da başlamadı aslında. Okan'ı görmedik. Maç Galatasaray'ın üstünlüğü ile gidiyor. Falcao'nun pozisyonu, özellikle sağ taraftan bekin bindirmesi, Emre Kılınç'in içeri bindirmesi... Direkten dönen top var. Ondan önce kaleci parmağıyla dokunuyor mu bilmiyorum. Orada bir soru işaretim kaldı. 37'de oyun Erzurum'a geçti. Galatasaray daha fazla yaslandı. Hata yapma potansiyeli yüksek oyuncular var Galatasaray'ın. Kolay çalım yiyor.



Bunun dışında zaten hakem de kötü... Arda Kardeşler orta hakem, yardımcı hakemler ve 4. hakem. Buna çok VAR karışamayabilir. Sebebi de şu, çok tartışma yaratabilecek bir pozisyon olsaydı VAR çağırabilir. VAR'da ofsayta baktılar bence. Faule bakmadılar bence. Ben hakem olsam faulü verirdim. UEFA'nın da söylemine göre kolay faulleri vermeyin diyor. Bizim ülkemizde ucu açık olan şeyler böyle değerlendiriliyor. VAR da karışamıyor galiba böyle şeylere... Sonuçta ikili mücadele diye gördü.

Penaltı pozisyonunda VAR'a bırakması tuhaf. Çok yakın pozisyona. O yüzden kötü bir performans.

Erzurum çok yüksek rakımlı bir yer. Fatih hocanın çok dikkatli olması lazım. Evet 5 değişiklik hakkı var. Bu tür yüksek rakımlı yerlerde oyuna giren oyuncudan çok yüksek performans alamayabilirsiniz. Geçtiğimiz yıllardaki coşkulu Galatasaray'dan eser yok.

