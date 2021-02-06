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Rıdvan Dilmen'den çok konuşulacak çarpıcı Mostafa Mohamed açıklaması
Usta yorumcu Rıdvan Dilmen, Galatasaray’ın Fenerbahçe’yi 1-0 yendiği maçı değerlendirdi. Dİlmen Mostafa Mohamed'İn transferi ile ilgili dikkat çeken açıklamada bulundu.
GÜNDEM 06.02.2021, 22:26
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Ünlü spor yorumcusu Rıdvan Dilmen NTV'de yayımlanan %100 Futbol programında Fenerbahçe- Galatasaray maçını değerlendirdi. Dilmen, "2-3 tane kafası var ki Serdar Aziz bence iyi oynadı ama çok agresif bir oyuncu. Galatasaray’da çok iş yapar. Tam gücünde değil henüz, yarın bir gün daha kuvvetli olduğu zaman hakikaten çok önemli bir transfer. Fenerbahçe’nin problemi kuvvetsiz forvetleri" diye konuştu.
Fenerbahçe'nin oyununu değerlendiren Dilmen, "Aylardır oynamayan Sosa, Fenerbahçe’nin en iyi iki oyuncusundan biri. Nazım en iyi oyuncusuydu. Bir de gayretinden dolayı Ozan. Mesut gelince de bir kalite gördük. Mesut’un geberik hali, Sosa’nın hazır olmayan hali oyunun belli bölümünde takımı orada tuttu" dedi.
Fenerbahçe'nin oyununu değerlendiren Dilmen, "Aylardır oynamayan Sosa, Fenerbahçe’nin en iyi iki oyuncusundan biri. Nazım en iyi oyuncusuydu. Bir de gayretinden dolayı Ozan. Mesut gelince de bir kalite gördük. Mesut’un geberik hali, Sosa’nın hazır olmayan hali oyunun belli bölümünde takımı orada tuttu" dedi.
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