Rıdvan Dİlmen'den çarpıcı ''Galatasaray'' yorumu! ''Çok kötü''

Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen Galatasaray - Ankaragücü twitter hesabından yorumladı.

İşte Dilmen'in açıklaması:

Galatasaray oyuncuları hocalarını mahçup etmediler! Açıklamadan "kötü oynayın" sonucu çıkarmış gibilerdi. Sonuçta Galatasaray 3 puanı cebine attı ama sahada oynanan futbol çok kötüydü onlar adına.

Fatih Terim'in maç öncesi açıklamaları kendisinden duymaya alışkın olmadığım biçimdeydi. İyi oyundan öte 3 puanı hedefleyen bir yaklaşım sunmuştu. Bunu da hem kadroda hem de oyuncu pozisyonlarında bazı değişiklikler yaparak sağlamaya çalıştı.

