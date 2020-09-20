Rıdvan Dilmen'den çarpıcı açıklama: Yarın akşam herkes hazırlansın

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen NTV'de 'Yüzde Yüz Futbol' programında Süper Lig'in ikinci haftasında karşı karşıya gelen Başakşehir ve Galatasaray maçını değerlendirdi.

İşte Rıdvan Dilmen'in açıklamalarından satır başları:

Penaltı pozisyonunu konuşalım? Geçen hafta Fenerbahçe maçında şunu dedim; oyun kuralları penaltı diyor ama ben penaltı vermem.

Galatasaray'ın 1-0'lık galibiyetine saygısızlık yapmam istemem ama bu hakeme FIFA kokartı falan vermesinler. Penaltıdan dolayı değil. Marcao'ya iki tane vermediği sarı karttan dolayı.

Ben taraflıyım, ben Fenerbahçeliyim ama gördüğümü de söylerim.

Türkiye Cumhuriyeti tarihinde olmayacak kadar hakemler konuşulacak, neler yaptılar, herkes hakem konuşuyor. Bununla ilgili de belgeleri ile bazı şeyler konuşacağım.

Türk futbolunu dizayn etmeye çalışanlar yarın akşam hazırlansınlar, kimin vatansever olduğunu, kimin terör örgütü liderleriyle beraber olduğunu yarın akşam açıklayacağım.

Bana oyun sahasındaki oyunumdan ötürü Şeytan dendi. Benim şahsiyetime karşı kimse şeytan diyemez.

Yandan dolaşmayın, direkt söyleyin. Rıdvan Dilmen MHK başkanını getirdi diyorsunuz ya. Erman hoca da dahil. Bunu ispat edin. Rıdvan Dilmen, MHK Başkanını şöyle getirdi deyin! İspat edemiyorsanız yalancısınız!

