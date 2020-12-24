Rıdvan Dilmen'den Beşiktaş açıklaması

Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ın şampiyonluk potasına girdiğini belirterek, "İki takım da maçı kazanabilirdi. Ama bence maçın en iyisi Halis Özkahya'ydı. Gerçekten çok beğendim. Kendisini tebrik ediyorum. Ben iptal kararını da doğru buluyorum. Zaten çok yanlış bir durum olsaydı VAR devreye girerdi. Beşiktaş şampiyonluk potasına girdi. Galatasaray ve Fenerbahçe gibi rakiplerin yanına çok fazla problemleri olmasına rağmen gelmeyi başardılar." dedi.

Rıdvan Dilmen, "Beşiktaş için doludizgin tabirini kullanabiliriz. Belki bugün 'aman aman' oynamadı, belki Erzurum maçının ilk yarısında da çok iyi oynamadılar. Hatta Ankaragücü'nün de son dönemdeki çıkışının boş olmadığını gördük. İki takım da maçı kazanabilirdi. Ama bence maçın en iyisi Halis Özkahya'ydı. Gerçekten çok beğendim. Kendisini tebrik ediyorum. Ben golün iptal kararını da doğru buluyorum. Zaten çok yanlış bir durum olsaydı VAR devreye girerdi. Beşiktaş şampiyonluk potasına girdi. Galatasaray ve Fenerbahçe gibi rakiplerin yanına çok fazla problemleri olmasına rağmen gelmeyi başardılar." diye konuştu.

Sergen Yalçın hakkında ise Dilmen şunları dedi;

"Aslında Sergen Yalçın'ın kafasındaki stoperler bunlar. Hocanın belli bir şablonu var. Rotasyonu çok iyi yapıyor. Mesela ben Fenerbahçe'nin kadrosunu pek iyi kullanabildiğini düşünmüyorum. Sergen hoca haksızlık yapmıyor. Nsakala sakatlanmasaydı da Rıdvan zaten bir sonraki maçta oynardı. Montero da kadroda ama oynatmıyor. Bugün Ankaragücü'nün 1-0 ya da 2-1'lik galibiyetini de konuşabilirdik Beşiktaş'ın şampiyonluğu için bu oyun yeter mi? yetmez. hocanın bu maçı defalarca izlemesi lazım. Savunmanın bu çizgi halinin değişmesi lazım."

