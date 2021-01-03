Rıdvan Dilmen'dan Falcao ve Diagne yorumu: Biri kaprisli diğeri sakat

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen Galatasaray ile Antalyaspor'un 0-0 berabere kaldığı maçın ardından yaptığı açıklamada, "Falcao ile Diagne'nin maliyeti 40 milyon euro; biri kaprisli diğeri sakat" diye konuştu.

Galatasaray'ın puan kaybını beklemediğini söyleyen Dilmen, "Bir takım var geçen hafta 6-0 mağlup oluyor, bir tane takım var lig lideri ve maçtan önce sokağa çıkma kısıtlaması olmasa ve sorabilsen herkes Galatasaray yener der. Seyircisiz futbol, bu tür sonuçlara gebe bir futbol oluyor. Benim için hiç hesapta olmayan 2 puan kaybıdır. Galatasaray kendi sahasında sekiz maçın yarısını kazanamadı. Sekiz maçta 15 puan alan Galatasaray, deplasmanda daha fazla kazandı. Burada taraftar, baskı bunlar önemli detaylar. Fatih Terim’in tribünde oturmasıyla saha kenarında oturması aynı olmuyor" dedi.

"Galatasaray bugün gol atmayı düşünmeyen bir takıma karşı puan kaybetti. Antalya’ya uçağa binip gelmeyin, bir puan verelim deseler hiç gelmezlermiş. Galatasaray rölanti başladı, dakikalar aka aka gitti. Neye güveniyorsunuz? Rakibin tehdit olmadığını gördüğünüz için nasıl olsa atarım dediler. Galatasaray kontrollü oynayarak Antalyaspor'u hapsetti, pozisyon vermediler. İlk yarı Belhanda’nın şutu dışında da pozisyonu yok.

"Çilek böcekler vardı geçmişte bugünleri düşünmeden, Falcao'dan bundan sonra çok fazla şey beklememek lazım. İki tane oyuncunun maliyetini düşünebiliyor musunuz Galatasaray'a. Falcao ve Diagne'nin maliyeti 40 milyon Euro ve ikisinden de yararlanamıyorsun. Biri kaprisli biri sakat. Falcao'ya güvenilerek yola çıkılmaz. Diagne, neden yok? Fatih Terim onu üç hafta önce oyundan çıkarınca kapris yaptı, özel bir durum yoksa kadroya alınmadıysa haklısınız diyorum ama cezayı kime veriyoruz. Oyuncuya mı yoksa kulübe mi? Neler olduğunu bilemiyorum tabii."

