Rıdvan Dilmen: Yeni teknik direktör büyük ihtimalle o isim olacak

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, NTV'de yayınlanan Yüzde Yüz Futbol programında Başakşehir'in muhtemel yeni teknik direktörünü açıkladı.

Dilmen, ''Büyük ihtimalle Başakşehir’in yeni hocası Aykut Kocaman olacak. İlk sırada onun ismi var'' dedi.

Aykut Kocaman'ın kariyeriAykut Kocaman teknik direktörlük kariyerine 2001 yılında İstanbulspor'da başladı. Daha sonra Malatyaspor, Konyaspor ve Ankaraspor’da görev aldı. 2010 yılında Fenerbahçe’nin teknik direktörü oldu ve burada 1 Süper Lig şampiyonluğu ile 2 Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı.

Fenerbahçe kariyerinin ardından Konyaspor’da görev alan Kocaman, takımıyla birlikte Türkiye Kupası'nı kazandı. 2017 yılında tekrar Fenerbahçe’ye dönen Kocaman, ikinci döneminde sezonu 2. sırada tamamladı. Sarı - lacivertlilerde Kocaman ile Ali Koç'un başkanlığa seçilmesinin ardından yollar ayrıldı.

Tecrübeli teknik adam 2018 yılında yeniden anlaştığı Konyaspor’dan ise 2020 yılında ayrıldı.

