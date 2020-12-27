Rıdvan Dilmen TFF'yi uyardı: 'Rafael kararı operasyon olabilir'

Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe-Başakşehir maçında Rafael’e ilişkin verilen kararın ‘operasyon’ olduğunu iddia ederek, “Çok gördüm ama böylesini görmedim, dünyada emsali olduğunu da zannetmiyorum" dedi.

Ünlü spor yorumcusu Rıdvan Dilmen Fenerbahçe-Başakşehir maçında kırmızı kart gören Rafael'in kartının affedilmesini 'operasyon' olarak yorumladı.

Dilmen şunları söyledi:



"Rafael kararı, bana operasyon gibi geldi. Çok gördüm ama böylesini görmedim, dünyada emsali olduğunu da zannetmiyorum. Başakşehir itiraz ediyor, kurul olağanüstü toplanıyor ve kart iptal ediliyor, dolayısıyla ceza almıyor. Çok tehlikeli bir gidiş bu.

Türk futboluna dinamit atıyorsunuz. TFF Başkanı Nihat Özdemir'e ve Hukuk Kurulu başındaki Hazer Akil'e büyük görev düşüyor. Nasıl disiplin kurulu, bazı kirli kirli eller aniden topladıysa, siz de Tahkim Kurulu'nu toplayın ve bu kararı bozsunlar."

