Rıdvan Dilmen Süper Lig'in şampiyonluk favorilerini açıkladı

Ünlü futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Süper Lig'deki şampiyonluk yarışının 3 ya da 4 takım arasında geçeceğini söyledi.

Dilmen şöyle konuştu:

" Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray bırakmaz. Beşiktaş - Trabzonspor maçında Trabzonspor kazanırsa 4 takım, kazanmazsa 3 takım arasında gider şampiyonluk yarışı. Beşiktaş kazanamazsa 3 büyükler yalnız kalacak. Onları zorlayacak sadece Trabzonspor var."

