Rıdvan Dilmen, Mesut Özil'in alacağı ücreti açıkladı
Ünlü futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Mesut Özil'in alacağı ücreti açıkladı
GÜNDEM 12.01.2021, 03:16
Rıdvan Dilmen, Mesut Özil'in Fenerbahçe'den alacağı ücretle ilgili "Yıllık 8 milyon euro gibi konuşulan rakamlar sıfır ihtimal, onu biliyorum. Öyle bir şeyin altına giremez Fenerbahçe" ifadelerini kullandı.
Dilmen, son günlerde Türk futbolunu meşgul eden Fenerbahçe'nin Mesut Özil transferiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yıldız futbolcunun yıllık ücreti hakkında konuşan ünlü yorumcu, "Yıllık 8 milyon euro gibi konuşulan rakamlar sıfır ihtimal, onu biliyorum. Öyle bir şeyin altına giremez Fenerbahçe" diye konuştu.
Sarı lacivertli kulübün Arsenal'den ayrılma hazırlığında bulunan Mesut Özil ile 3,5 yıllığına anlaşma sağladığı iddia ediliyor.
Dilmen, son günlerde Türk futbolunu meşgul eden Fenerbahçe'nin Mesut Özil transferiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yıldız futbolcunun yıllık ücreti hakkında konuşan ünlü yorumcu, "Yıllık 8 milyon euro gibi konuşulan rakamlar sıfır ihtimal, onu biliyorum. Öyle bir şeyin altına giremez Fenerbahçe" diye konuştu.
Sarı lacivertli kulübün Arsenal'den ayrılma hazırlığında bulunan Mesut Özil ile 3,5 yıllığına anlaşma sağladığı iddia ediliyor.
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