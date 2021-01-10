Rıdvan Dilmen: Hatayspor'un iptal edilen golü tartışmaya açık

"Ersin'in ilk golde hatası var. Daha kısa yatması lazım. Beşiktaş'ta Necip, Atiba ve Souza çok kötü oynuyor bugün"

"Hatayspor'un iptal edilen golü benim futbol düşüncelerime göre ofsayt. Benzer şekilde daha önce yanlış kararlar verildi. Beşiktaş hatırlarsanız Adriano'nun pozisyonunda böyle bir gol yemişti. VAR, neden topla Hataylı oyuncu oynuyor gibi gösterdi, onu anlamadım. Eğer böyleyse zaten ofsayt. Ama eğer dokunan Beşiktaşlı ise o zaman tartışmaya açık"

