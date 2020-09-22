Rıdvan Dilmen, 'FETÖ'cüler' diyerek isim isim savcılara çağrı yaptı

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, NTV ekranlarında "Yüzde 100 Futbol" programında Fenerbahçe - Hatayspor maçını yorumlarken gündem değiştiren açıklamalarda da bulundu.

Dilmen, dokuz kişi kalan Hatayspor karşısında Fenerbahçe'nin gol dahi bulamadan Kadıköy'den 0-0'lık beraberlikle ayrılması için "Skandal bir sonuç" değerlendirmesi yaptı.

Pazar akşamı gündeme getirdiği "Türkiye Cumhuriyeti hazırlansın, yarın her şeyi açıklayacağım" diyen Dilmen, "Türkiye Cumhuriyeti devletinin kesinlikle ve kesinlikle 'Temiz eller' operasyonu gibi operasyon yapması lazım. TFF, hakemler, gazeteciler ve ben dahil herkesin GBT'den geçirilmesi lazım. Maliyenin tüm gazetecileri incelemesi lazım" diye konuştu.

Dilmen, Demirören Medya grubuna bağlı şirketlerde sekiz yıl gazetecilik yapan Vatan Gazetesi eski spor müdürü İbrahim Seten'i 'FETÖ'cülükle suçlayan Dilmen, Mehmet Baransu üzerinden mesaj gönderdi. Dilmen, "İbrahim Seten, bana 'Alzheimer olmuşsun' diyor. Ben, ona yarın göstereceğim alzheimerı! Söz uçar yazı kalır. 'Birkaç yıldır sabrediyorum ama İbrahim Seten yarın akşam hafızamın ne kadar iyi olduğunu görecek. 16 senedir bu sektördeyim. Ben kaç kere Galatasaray'ın şampiyonluğunu gördüm. Ben asla haram yemem, yedirmem" demişti.

Erman Toroğlu'na da tepki gösteren Dilmen, "Erman Hoca, şeytan diyor bana. Sen bunu diyemezsin bana. Böyle bir hak vermiyorum sana ben! Benim MHK başkanını göreve getirdiğim iddia ediliyor günlerdir. Bunu iddia edenler bunu ispatlamak zorunda. Yarın akşam Türkiye Cumhuriyeti hazırlansın. Kimin vatansever olduğunu, kimin terör örgütü liderleri sevgilisi olduğunu anlatacağım" ifadelerini kullanmıştı.

Dilmen'in açıklamalarından satır başları şöyle:



"Hakemlik kariyerinde oyuncu olarak onun yönettiği maçta oynayanlar veya teknik adamlar, bu eleştiriyi yapanların (Serdar Tatlı) 'Adam değil' deme şansları var mı? Ahmet Çakar bir gece beni aradı. Gel bir çorba içelim dedi. Ersin Düzen de var orada. Bana dediler ki senin hakkında 'şike dosyası' var. Türkiye'de 10 tane futbol adamı varsa, biri de benimdir. Benim fikrim alınabilir. Ne oldu ağabey! Hani lig dizayn ediliyordu. Zekeriya Alp hiç demediniz. Yusuf Hoca, Sabri Çelik geldi. Dizayn nasıl olur anlatacağım. Beni rahat bırakın dedim. Ben bir sürü rahatsızlık yaşadım, benimle uğraşmayın dedim."

"Neymiş Fenerbahçe FETÖ olayını atlatmış. Nereye atlatmış? FETÖ Fenerbahçe'yi 10 sene geriye götürdü, hala da toparlayamadı. Şike operasyonundan sonra İbrahim Seten, Fenerbahçe küme düşürülsün dedi. Ya sana ne? İsmail Er, Fenerbahçe Kongre Üyesi ama Beşiktaş muhabiri. İbrahim Seten, sen kimsin? Mehmet Baransu nerede? Gitsene arkadaşının yanına! Gitsenize ya. Bu insanlar vatani için kendilerini tankların önüne attı. Sizin babanıza karşı durdu. Mehmet Baransu nerde İbrahim Seten, İsmail Er, Mehmet Arslan tayfa. Gariban insanları hapse artıran Baransu nerde? Mehmet Aslan tak koluna kuyrukluyu git Pensilvanya’ya otur. 251 Şehitin kanıyla beraber gidip orda oturacaksınız."

