Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'den ayrılacak isimleri tek tek saydı

Eski futbolcu ve yorumcu Rıdvan Dilmen, NTV’de yayınlanan %100 Futbol programında Fenerbahçe ile ilgili çok çarpıcı iddialarda bulundu.

Yorumcu Dilmen, Fenerbahçe-Ankaragücü maçının devre arasında, Fenerbahçe’nin yolları ayıracağı futbolcuları tek tek açıkladı. Rıdvan Dilmen canlı yayında yaptığı açıklamada, “Jose Sosa’dan vazgeçilmiş gibi. Diego Perotti ayrılıyor. Kemal ve Papiss Cisse ile de ayrılık düşünülüyor” ifadelerini kullandı.Karşılaşmanın ilk yarısını da değerlendiren Rıdvan Dilmen, "Goller Ankaragücü'nün direncini düşürdü. Hızlı oynamak bazen Fenerbahçe için hata getiriyor.

Mame Thiam bildiğimiz santrfor ama kanatta da oynayabiliyor. Cyle Larin ve Mame Thiam gibi santrforlar savunma yapmazlar ama gol atarlar.

Fenerbahçe'nin coşkusunu beğendim ama daha sakin oynaması lazım. İlk yarıda Nazım Sangare'yi beğendim" dedi.

