Rıdvan Dilmen: Fenerbahçe iki oyuncuyla yollarını ayıracak

Misli.com'un sunduğu % 100 futbol programında Rıdvan Dilmen Fenerbahçe - Karagümrük maçının ilk yarısını değerlendirdi. Mücadelenin ilk yarısı Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlanmıştı.

Altay'ın iki haftadır muaazzam performansı var. 41. dakikada inanılmaz bir pozisyon çıkarttı. Fenerbahçe'nin iki beki adeta kanat gibi. Rakibe oyunu kabul ettiriyor. 3. bölgeye kadar oyun iyi. Samatta ve Ener Valencia geriye gelip top alıyor. Ozan'ın daha çok dikine koşu yapması gerekiyor.

Sosa klasıyla oyunun yönünü değiştirebiliyor. Fenerbahçe'nin çok güçlü bir orta sahası var.

Karagümrük'ün iyi bir kadrosu var. Fenerbahçe ikinciyi bulup rahatlamak zorunda. Fenerbahçe akan oyunda henüz pozisyon üretemedi. Duran topa endeksli çok kalmamalı. Yeni oyuncuların çok fazla 11'de olması kolay değil. Fenerbahçe'de Erol hocanın bir 11 üzerinde kilitlendiğini görüyoruz.

Daha Cisse gelecek. Cisse çok gol atabilecek bir oyuncu. 10 üzerinden 7-8 not alabilecek bir kadro oluşturuldu.

Tahmin ediyorum Dirar ve Zanka takımdan ayrılacak. Fenerbahçe'de kadrosunda mutlaka boşaltmaya gidecektir. Mert Hakan gibi oyuncu 11 oynamayınca olmuyor. Erol Bulut'un bu oyuncu grubunu iyi kullanması gerekiyor.

