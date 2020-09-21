Rıdvan Dilmen: Fenerbahçe için kaybedilmiş 47 dakika var
Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, "%100 Futbol" programında Fenerbahçe - Hatayspor maçının ilk yarısını yorumladı.
GÜNDEM 21.09.2020, 21:32
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Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, NTV ekranlarında "%100 Futbol" programında Fenerbahçe - Hatayspor maçının ilk yarısını yorumladı. Rıdvan Dilmen, çok fazla pozisyon olmayan ilk yarı için "Fenerbahçe için kaybedilmiş uzatmalarla 47 dakika var, Fenerbahçe'nin daha ofansif bir orta saha tercih yapması lazım" ifadelerini kullandı
"Hatayspor geçen hafta farklı Başakşehir'i yendi ama farklı yendi, bekleyip kazandı. Şimdi pas yapıp oynamaya çalışan bir takım var. Kaybedilmiş uzatmalarla 47 dakika var bence. Hatayspor daha ofansif bir kadro çıkacağını bekliyordu ama öyle olmadı. Orta sahada Fenerbahçe'nin daha ofansif bir tercih yapması lazım"
"Sosa ve Mert Hakan'ın fiziksel durumu iyi değilse Deniz ikinci yarı başlayabilir. Ferdi rakibini zorluyor, kalırsa sahada sonuca gidebilir. Sosa'nın 40-45 dakika oynar diye düşünüyorum"
"Hatayspor geçen hafta farklı Başakşehir'i yendi ama farklı yendi, bekleyip kazandı. Şimdi pas yapıp oynamaya çalışan bir takım var. Kaybedilmiş uzatmalarla 47 dakika var bence. Hatayspor daha ofansif bir kadro çıkacağını bekliyordu ama öyle olmadı. Orta sahada Fenerbahçe'nin daha ofansif bir tercih yapması lazım"
"Sosa ve Mert Hakan'ın fiziksel durumu iyi değilse Deniz ikinci yarı başlayabilir. Ferdi rakibini zorluyor, kalırsa sahada sonuca gidebilir. Sosa'nın 40-45 dakika oynar diye düşünüyorum"
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