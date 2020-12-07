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Rıdvan Dilmen: ‘Fenerbahçe, Ali Palabıyık'ı 2-0 yendi’
Rıdvan Dilmen, Denizlispor - Fenerbahçe maçı sonrası yaptığı yorumunda "Fenerbahçe, Ali Palabıyık'ı 2-0 yendi" dedi.
GÜNDEM 07.12.2020, 07:29
Süper Lig’in 11. haftasında oynanan Denizlispor- Fenerbahçe karşılaşmasında kazanan taraf 2-0 ile sarı-lacivertli ekip oldu.
Ünlü futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, karşılaşma sonrası maçın hakemi Ali Palabıyık’ı eleştirdi. Dilmen “Fenerbahçe, Ali Palabıyık'ı 2-0 yendi” dedi.
Rıdvan Dilmen, "Fenerbahçe, Ali Palabıyık'ı 2-0 yendi. Denizlisporlu futbolcular 7-8 tane pozisyon yakaladı. Son pasları yanlış adama attılar. Ali Palabıyık'a atsalar kaçırmazdı, Altay da kurtaramazdı” ifadelerini kullandı.
Dilmen ilk yarı sonrası yaptığı açıklamada şunları söyledi:
Maç sonrası ise Rıdvan Dilmen “Fenerbahçe, Ali Palabıyık'ı 2-0 yendi. Denizlisporlu futbolcular 7-8 tane pozisyon yakaladı. Son pasları yanlış adama attılar. Ali Palabıyık'a atsalar kaçırmazdı, Altay da kurtaramazdı” dedi.
"Fenerbahçe 'Eyvah' dedi, Konya'ya mağlup oldum. Beşiktaş'a mağlup oldu. Şehir takımlarından gelecek puanlar önemli. Denizlispor bulmaca gibi bir takım. 3-1 mağlupken deplasmanda 3-3 yapıyor. 3. golde ofsayta yakalanan Tisserand değil Serdar. Üçüncü gol neden önemli. 2-0 nefret ettiğim bir skordur. 2-0'dan dönüşler olabilir. Rakibi ümitlendirmeden oyuna hakim olması lazım Fenerbahçe'nin.
"Caner bir tane orta kesti. İçerideki iki Fenerbahçeli iki Denizlisporlu futbolcu dokunsa gol olacaktı. Klasik Caner kesti, Gökhan attı. Futbolda bazen bazı şeylere önlem alamıyorsun. Demek ki adam adama oynamak lazım. Hakem için zor bir maç değildi.”
Ünlü futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, karşılaşma sonrası maçın hakemi Ali Palabıyık’ı eleştirdi. Dilmen “Fenerbahçe, Ali Palabıyık'ı 2-0 yendi” dedi.
Rıdvan Dilmen, "Fenerbahçe, Ali Palabıyık'ı 2-0 yendi. Denizlisporlu futbolcular 7-8 tane pozisyon yakaladı. Son pasları yanlış adama attılar. Ali Palabıyık'a atsalar kaçırmazdı, Altay da kurtaramazdı” ifadelerini kullandı.
Dilmen ilk yarı sonrası yaptığı açıklamada şunları söyledi:
Maç sonrası ise Rıdvan Dilmen “Fenerbahçe, Ali Palabıyık'ı 2-0 yendi. Denizlisporlu futbolcular 7-8 tane pozisyon yakaladı. Son pasları yanlış adama attılar. Ali Palabıyık'a atsalar kaçırmazdı, Altay da kurtaramazdı” dedi.
"Fenerbahçe 'Eyvah' dedi, Konya'ya mağlup oldum. Beşiktaş'a mağlup oldu. Şehir takımlarından gelecek puanlar önemli. Denizlispor bulmaca gibi bir takım. 3-1 mağlupken deplasmanda 3-3 yapıyor. 3. golde ofsayta yakalanan Tisserand değil Serdar. Üçüncü gol neden önemli. 2-0 nefret ettiğim bir skordur. 2-0'dan dönüşler olabilir. Rakibi ümitlendirmeden oyuna hakim olması lazım Fenerbahçe'nin.
"Caner bir tane orta kesti. İçerideki iki Fenerbahçeli iki Denizlisporlu futbolcu dokunsa gol olacaktı. Klasik Caner kesti, Gökhan attı. Futbolda bazen bazı şeylere önlem alamıyorsun. Demek ki adam adama oynamak lazım. Hakem için zor bir maç değildi.”
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