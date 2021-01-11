Rıdvan Dilmen: Emre Belözoğlu, takdiri hak ediyor

Fenerbahçe zorlu BB Erzurum deplasmanından istediğini aldı. Ligin deplasmanda en çok puan toplayan takımı olan sarı lacivertliler Erzurumspor'u da 3-0'la geçerek galibiyet serisini sürdürdü.

Ünlü spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe’nin hak ettiği bir galibiyet aldığını söyledi.

Fenerbahçe'nin oyun olarak da çıkışını sürdürdüğüne dikkat çeken Dilmen, "Fenerbahçe'de Mert Hakan geri döndü. Emre Belözoğlu, takdiri hak ediyor. Oynamadığı dönemlerde ayak tenisi oynadı Mert Hakan’la. Fenerbahçe hak ettiği bir galibiyet aldı. Son haftalardaki çıkışı devam ediyor. Oyun olarak da çıkış içindeler. 3-0 olunca Fenerbahçe yine devam etti” ifadelerini kullandı.

NTV'de yayınlanan %100 Futbol programında konuşan Rıdvan Dilmen, şöyle dedi:



"Kullanabilirsen son dakikada gelen golün avantajı çok. Fenerbahçe 35 puana uzanıp, derbi öncesi keyif yapmak istiyor. Mert Hakan'ın nerede oynadığını söyleyemem ancak Pelkas'la birlikte çok iyi mücadele ediyorlar. Sivas'taki kadar rahat değil ancak sorumluluğunun farkında. Mert Hakan, Sivas'taki kadar rahat değil. Sivas'tan daha çok koşuyor. Hoca formayı verdi, o da kendini artık birinci oyuncu görüyor. Artık Sosa'nın önünde, hoca da öyle görüyor.

Geçen haftaki cümlesi vardı Erol Hoca'nın, 'Topu rakibe verdik' diye. Geçen haftakini yaparsa beraberliğe düşebilir. Erzurum daha ilk yarıdan 3 korner buldu. Bunu yapıp da kontra yapabilirse farka gider. Samatta, Cisse hatta Perotti de böyle sakin. Mert Hakan, Pelkas, Thiam, Gustavo çok yüksek enerjiyle oynuyor. Ozan da çok enerjili, kabullenmeyen bir oyuncu ama bugün düşük. Bu enerji Fenerbahçe'yi ayakta tutuyor."

