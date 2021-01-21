Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ın sırrını açıkladı!
Rıdvan Dilmen, Karagümrük - Beşiktaş maçının ilk yarısını yorumlarken siyah-beyazlı takımın sırrını açıkladı.
GÜNDEM 21.01.2021, 17:25
Süper Lig 'in 20. haftasında Karagümrük ile Beşiktaş Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Maçın ilk yarısını Beşiktaş 1-0 önde tamamladı. Devre arasında yorumda bulunan Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ın sırrını açıkladı.
Beşiktaş boşuna lider olmadığını göstererek oynuyor diyen Dilmen, "Golde Aboubakar'la pası veren NKoudou ile birlikte 5 tane Beşiktaşlı vardı içerde. Atiba bile ceza sahası oyuncusu oldu. Beşiktaş'ın sırrı; alanı daralttıkları zaman müthişler. 42 gol attılar, bir o kadar da kaçırmışlardır." dedi.
Aboubakar geldiği günden beri 20 kere pozisyona girdiğini açıklayan Dilmen, "Pozisyona giren forvetten zarar gelmez. Bir tane kaçırdı. Bir tane attı." ifadesini kullandı.
Beşiktaş boşuna lider olmadığını göstererek oynuyor diyen Dilmen, "Golde Aboubakar'la pası veren NKoudou ile birlikte 5 tane Beşiktaşlı vardı içerde. Atiba bile ceza sahası oyuncusu oldu. Beşiktaş'ın sırrı; alanı daralttıkları zaman müthişler. 42 gol attılar, bir o kadar da kaçırmışlardır." dedi.
Aboubakar geldiği günden beri 20 kere pozisyona girdiğini açıklayan Dilmen, "Pozisyona giren forvetten zarar gelmez. Bir tane kaçırdı. Bir tane attı." ifadesini kullandı.
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