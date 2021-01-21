Süper Lig 'in 20. haftasında Karagümrük ile Beşiktaş Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Maçın ilk yarısını Beşiktaş 1-0 önde tamamladı. Devre arasında yorumda bulunan Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ın sırrını açıkladı.

Beşiktaş boşuna lider olmadığını göstererek oynuyor diyen Dilmen, "Golde Aboubakar'la pası veren NKoudou ile birlikte 5 tane Beşiktaşlı vardı içerde. Atiba bile ceza sahası oyuncusu oldu. Beşiktaş'ın sırrı; alanı daralttıkları zaman müthişler. 42 gol attılar, bir o kadar da kaçırmışlardır." dedi.

Aboubakar geldiği günden beri 20 kere pozisyona girdiğini açıklayan Dilmen, "Pozisyona giren forvetten zarar gelmez. Bir tane kaçırdı. Bir tane attı." ifadesini kullandı.

