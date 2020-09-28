Reyting uğruna ahlaksızlık canlı yayınlandı

Kocasıyla birlikte programa katılan bir kadının, çocuğunun başka birinden olduğunu belgeleyen DNA testinin sonucu ATV ekranlarında reyting uğruna “sondakika” verildi. Söz konusu iğrençliği, büyük bir övünçmüş gibi kutlayan kadını izleyenler, onur ve haysiyeti ayaklar altına alan bu durum karşısında büyük bir şok yaşadı.

Televizyonların gündüz kuşağı programları Türkiye toplumunu ifsat etmeye devam ediyor. ATV’de yayınlanan “ Esra Erol’da” isimli bir gündüz kuşağı programında skandal bir olay meydana geldi. Eşini ve 6 aylık çocuğunu bulmak için Esra Erol’da programına başvuran Fırat Karakuş, eşi tarafından aldatıldığını öğrendi. Canlı yayında DNA sonucunun açıklanmasıyla çocuğunun kendinden olmadığını öğrenen Fırat karakuş sinir krizi geçirirken sunucu ve diğer konukların tavırları dikkat çekti. Tüm yaşananların canlı olarak yayınlanması ve bir babanın reyting uğruna rencide edilmesi oldukça tepki topladı. ‘#EsraErolKapatılsın’ başlığıyla sosyal medyada gündem olan program hakkında RTÜK’ün ne yapacağı merakla konusu…



Uzman Psikolog Gülten Demirdöven, Esra Erol’da ve benzer programların yayınlanmasının sağlıklı olmadığını söyleyerek, “Bu programlarla ahlaksızlıklar ve çirkin olaylar legalleşmeye başladı. Bu program yüzünden toplumda onaylanmayan şeyler normalleşmeye başladı. Televizyondaki benzer programlar bizim toplum yapımızı bozuyor. Bu tarz şeyler özellikle televizyon ekranlarına taşınıyor. Televizyonlarda da düzgün bir program, düzgün bir içerik bulmak çok zor. Bir zamanlar evlilik programları adı altında başka saçmalıklar izledik, daha da öncesinde BBG evleri gibi ahlaksız yapımlar vardı. Yani televizyonlarda bir saçmalık bitmeden diğeri başlıyor” ifadelerini kullandı.



Televizyon içerikleri hakkında yeni bir kanun çıkartılması gerektiğini ekleyen Gülten Demirdöven, “Televizyondaki bu ve benzer programlar yüzünden biz dejenere olduk. Bir yemek programı bile benzer programlardan daha iyidir. İnsanları aydınlatacak kaç tane televizyon içeriğimiz var? Ekonomik krizle mücadele ederken, salgınla mücadele ederken böyle şeylerin insanlara izletilmesi çok garip. Kanun yapıcıların bu durumların yaşanmaması için harekete geçmesi lazım. Televizyonda bir ahlaksızlık yaşandıktan sonra müdahale ediyorlar. Bu iş böyle olmaz. Artık ciddi önlemlerin alınması gerek” şeklinde konuştu.



Programda yaşanan skandal ile ilgili Milli Gazete’ye açıklamalarda bulunan Uzman Psikolog Gülten Demirdöven, “Kanun yapıcıların bu durumların yaşanmaması için harekete geçmesi lazım. Televizyonda bir ahlaksızlık yaşandıktan sonra müdahale ediyorlar. Bu iş böyle olmaz. Artık ciddi önlemlerin alınması gerek” dedi.

