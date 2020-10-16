Reuters'tan S-400 iddiası: Sinop'ta füze atışı test edildi

Dünyaca ünlü haber ajansı Reuters, Türkiye'nin elinde bulunduğu S-400'ler ile ilgili son dakika koduyla bir haber geçti. İddiaya göre, Sinop'ta test sahasında füze atışının yapıldığı öne sürüldü. Reusters atışa ait görüntülerin elinde olduğunu belirtti.



Türkiye'nin uzun menzilli hava savunma ihtiyacına binaen Rusya'ndan satın alınan ve geçtiğimiz sene teslimatı tamamlanan S-400'ler, atışlı testlerinin icra edilmesi amacıyla yaklaşık 3 hafta önce Sinop'a sevk edilmişti.



Türkiye, hafta başında 16-17 Ekim tarihlerinde geçerli olmak üzere Karadeniz üzerinde füze ataşı yapacağı gerekçesiyle Havacılara Bilgi Notu (NOTAM) ve atış tatbikatı için de Navtex (denizcilik duyurusu) mesajı yayımlamıştı.



Türkiye'nin Rusya'dan S-400 satın almasına karşı çıkan ABD, bu sisteminin NATO sistemleriyle uygun olmadığını gerekçe göstererek Ankara'yı uyarmıştı.

Türkiye'nin S-400'lerden vazgeçmemesi üzerine ABD, Türkiye'yi savunma sistemi F-35 programından çıkarmıştı. ABD, Türkiye'yi S-400'leri kullanılmaya başlaması durumunda da yaptırımla tehdit etmişti. Senato'da kabul edilen yaptırım kararı, ABD Başkanı Donald Trump'ın imzasını bekliyor.



Türkiye ve Rusya, 2 milyar 500 milyon dolarlık S-400 anlaşmasını 2017'de imzalamış, Haziran 2019'da da hava savunma sistemleri Türkiye'ye nakledilmişti.

