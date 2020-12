Reuters fotoğraf paylaştı: ‘İstanbul’da ölümler iki kat arttı’

Türkiye’de sokağa çıkma kısıtlamalarına rağmen vaka ve can kayıpları artıyor. Son verilere Türkiye genelinde sadece bir günde 235 kişi hayatını kaybetti. Bu şimdiye kadar açıklanan en yüksek can kaybı oldu.

Ancak uzmanlar can kayıplarının resmi açıklamalarının çok üstünde olduğuna dikkat çekiyor.

Reuters haber ajansı, İstanbul’da yaşanan can kayıplarına ilişkin korona mezarlıklarından fotoğraflar paylaştı.

Haberde, "Önceki yıllara oranla İstanbul'da ölümler iki katına çıktı" denildi.

Bir analiz yayınlayan Reuters, Türkiye’nin hem vaka ve ölüm sayılarındaki artışla hem de toplam vaka sayısı sıralamasında dünyada yedinci olduğuna dikkat çekti.

Ankara’nın tam kapanma çağrılarına kulak vermediği belirtilen analizde, şu ifadeler yer aldı:



Reuters’a konuşan İstanbul Mezarlıklar Daire Başkanı Ayhan Koç da "Planlamalar ölüm oranlarına göre değişiyor zira kasım ayında günde 400’den fazla insan öldü bu sayı önceki yılların neredeyse iki katı” dedi.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı da şunları söyledi:



“Sağlık kurum ve kuruluşlarından, muhalefet partilerinden ve İstanbul Belediye Başkanı’ndan gelen ve giderek artan kapanma çağrısı artıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hükümeti hafta sonları sokağa çıkma yasağı getirirken yeni yılda da dört günlük sokağa çıkma yasağı açıkladı. Hükümet bu yasakların salgının yayılma hızını yavaşlattığını söylerken, günlük vakalar zirveyi gören 30 binin birkaç bin altında seyrediyor.”

“Birçok insan hükümete güvenmiyor ve bu güven kaybı dolayısıyla aşı olmak istemiyorlar. Aşı yeterli değil. Sokağa çıkma yasağı getirerek salgının hızını yavaşlatmamız gerek. Daha sonra aşı etkili olur. Hafta içi iş yerleri açıkken hafta sonu sokağa çıkma yasağı olması yeterli değil.”