Reuters duyurdu: Libya'da Türk gemisine el konuldu
Reuters haber ajansı tarafından Libya Ulusal Ordusu’nun Misrata limanına giden Jamaika bayraklı bir Türk gemisine el koyulduğu haberi verildi.
GÜNDEM 08.12.2020, 09:58
1
Misrata Limanı’na giden Jamaika bayraklı bir Türk gemisine Libya'da General Halife Hafter liderliğindeki Libya Ulusal Ordusuel koyduğu iddia edildi.
Reuters haber ajansında yer alan habere göre Libya Ulusal Ordusu Sözcüsü Ahmed el-Mismari, ticari kargo gemisi Mabrouka’nın Derna Limanı yakınlarında durdurulduğunu bildirdi
Mismari, gemide 9’u Türkiye vatandaşı olmak üzere 17 mürettebatın bulunduğunu söylerken, konteynerlerin henüz kontrol edilmediğini belirtti.
Söz konusu duruma ilişikin Türkiye’den henüz resmi bir açıklama gerçekleşmedi
Reuters haber ajansında yer alan habere göre Libya Ulusal Ordusu Sözcüsü Ahmed el-Mismari, ticari kargo gemisi Mabrouka’nın Derna Limanı yakınlarında durdurulduğunu bildirdi
Mismari, gemide 9’u Türkiye vatandaşı olmak üzere 17 mürettebatın bulunduğunu söylerken, konteynerlerin henüz kontrol edilmediğini belirtti.
Söz konusu duruma ilişikin Türkiye’den henüz resmi bir açıklama gerçekleşmedi
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 08 Aralık 2020
|İmsak
|03:20
|Güneş
|05:20
|Öğle
|13:03
|İkindi
|17:03
|Akşam
|20:36
|Yatsı
|22:26
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|10
|23
|2. Galatasaray
|11
|23
|3. Fenerbahçe
|11
|23
|4. Beşiktaş
|10
|19
|5. Karagümrük
|11
|17
|6. Göztepe
|10
|15
|7. Konyaspor
|10
|15
|8. Gaziantep FK
|10
|15
|9. Başakşehir
|11
|15
|10. Kasımpaşa
|11
|15
|11. Malatyaspor
|10
|13
|12. Trabzonspor
|11
|13
|13. Antalyaspor
|11
|13
|14. Rizespor
|10
|12
|15. Hatayspor
|8
|12
|16. Sivasspor
|10
|10
|17. Erzurumspor
|10
|9
|18. Kayserispor
|10
|9
|19. Gençlerbirliği
|10
|8
|20. Denizlispor
|10
|6
|21. Ankaragücü
|9
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankara Keçiörengücü
|12
|24
|2. Altınordu
|12
|23
|3. Adana Demirspor
|11
|21
|4. Tuzlaspor
|11
|21
|5. Samsunspor
|11
|20
|6. Giresunspor
|12
|20
|7. İstanbulspor
|11
|18
|8. Altay
|11
|17
|9. Bursaspor
|12
|14
|10. Balıkesirspor
|11
|14
|11. Menemen Belediyespor
|11
|13
|12. Ümraniye
|12
|13
|13. Akhisar Bld.Spor
|12
|13
|14. Adanaspor
|9
|12
|15. Bandırmaspor
|12
|12
|16. Boluspor
|11
|10
|17. Ankaraspor
|11
|8
|18. Eskişehirspor
|12
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Tottenham
|11
|24
|2. Liverpool
|11
|24
|3. Chelsea
|11
|22
|4. Leicester City
|11
|21
|5. M. United
|10
|19
|6. Man City
|10
|18
|7. West Ham
|11
|17
|8. Southampton
|10
|17
|9. Everton
|11
|17
|10. Wolverhampton
|11
|17
|11. Crystal Palace
|11
|16
|12. Aston Villa
|9
|15
|13. Newcastle
|10
|14
|14. Leeds United
|11
|14
|15. Arsenal
|11
|13
|16. Brighton
|10
|10
|17. Fulham
|11
|7
|18. Burnley
|10
|6
|19. West Bromwich
|11
|6
|20. Sheffield United
|11
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|10
|26
|2. Real Sociedad
|12
|25
|3. Villarreal
|12
|21
|4. Real Madrid
|11
|20
|5. Cádiz
|12
|18
|6. Sevilla
|10
|16
|7. Granada
|11
|15
|8. Real Betis
|12
|15
|9. Barcelona
|10
|14
|10. Elche
|10
|14
|11. Deportivo Alaves
|12
|14
|12. Athletic Bilbao
|11
|13
|13. Eibar
|11
|13
|14. Getafe
|11
|13
|15. Celta de Vigo
|12
|13
|16. Valencia
|11
|12
|17. Levante
|11
|11
|18. Osasuna
|11
|11
|19. Real Valladolid
|12
|10
|20. Huesca
|12
|8
Sayfalar Tümü