Reuters duyurdu: Libya'da Türk gemisine el konuldu

Misrata Limanı’na giden Jamaika bayraklı bir Türk gemisine Libya'da General Halife Hafter liderliğindeki Libya Ulusal Ordusuel koyduğu iddia edildi.

Reuters haber ajansında yer alan habere göre Libya Ulusal Ordusu Sözcüsü Ahmed el-Mismari, ticari kargo gemisi Mabrouka’nın Derna Limanı yakınlarında durdurulduğunu bildirdi

Mismari, gemide 9’u Türkiye vatandaşı olmak üzere 17 mürettebatın bulunduğunu söylerken, konteynerlerin henüz kontrol edilmediğini belirtti.

Söz konusu duruma ilişikin Türkiye’den henüz resmi bir açıklama gerçekleşmedi

