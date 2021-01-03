Restoranlar, lokantalar ve kafeler o tarihte mi açılacak? Flaş gelişme

Kasım ayında alınan karar kapsamında uzun zamandır kafe, restoran ve lokantalar sadece paket servis ile günün belirli saatlerinde hizmet veriyor. Hafta içi 21.00’a kadar gel al ve paket servis hizmeti veren bu mekanlar, yine hafta içi 23.59’a kadar evlere online servis ve paket servis hizmeti veriyor. Hafta sonu sokağa çıkma yasaklarında kafe, restoran ve lokantalar sadece 21.00'a kadar online sipariş ile hizmet vermeye devam ediyor. Uzun zamandır bu durum dışında kapalı olan kafe, restoran ve lokantalar yeniden ne zaman açılacağını merak ediyor.



Son dönemlerde vaka sayılarının azalmaya başlaması bu işletmelerin sahiplerini ve çalışanlarını umutlandırdı. Milyonlarca insanı doğrudan etkileyecek karara yönelik şimdilik bir işaret yok. Fakat sosyal medyada 15-16 Ocak’ta kafe-restoran ve lokanta tarzı yerlerin yeniden açılabileceği iddiaları yer alıyor.

içişleri Bakanlığı tarafından bu tarihleri doğrulayan veya yanlışlayan bir açıklama gelmedi. Fakat 2021’in ilk kabine toplantısındaki gündem maddeleri arasında bu mekanların son durumunun da değerlendirilmesi bekleniyor.

