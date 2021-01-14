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Restoran ve kafeler açılacak mı? Bilim Kurulu üyesi Kara tarih verdi!
Türkiye'de bugün başlayacak olan aşılama programıyla birlikte salgının kontrol altına alınması beklenirken, kısıtlamaların ne zaman kaldırılacağı ise merak ediliyor.
GÜNDEM 14.01.2021, 08:55
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Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, Habertürk'te Veyis Ateş'in sunduğu Türkiye'nin Nabzı programında "15 Şubat'ta restoranlar ve kafeler açılacak" iddiası ile ilgili konuştu.
Kara, "Bizim öncelikle birkaç parametreyi birlikte değerlendirmemiz gerekiyor. Bir an evvel kendimizi, kontrollü ve yeni normal kurallar çerçevesinde bir normale dönüşe hazırlamamız gerekiyor. Özellikle çocuklarımızın okulları, gençlerimizin üniversiteleri ve ekonomik yaşamın devamı için aynı şekilde hazırlanmamız gerekiyor.
Öncelikle bizim temel amacımız sağlık ve olmazsa olmazımız kayıplarımızı azaltmak. Ama hemen bunun arkasında bir planlamanın olması gerekiyor. O bakımdan aşılar çok önemli. Özellikle kayıplarımızı hızla azaltabilirsek, risk grubundaki büyüklerimizi aşılarsak şubatta rahatlayabiliriz" ifadelerini kullandı.
Kara, "Bizim öncelikle birkaç parametreyi birlikte değerlendirmemiz gerekiyor. Bir an evvel kendimizi, kontrollü ve yeni normal kurallar çerçevesinde bir normale dönüşe hazırlamamız gerekiyor. Özellikle çocuklarımızın okulları, gençlerimizin üniversiteleri ve ekonomik yaşamın devamı için aynı şekilde hazırlanmamız gerekiyor.
Öncelikle bizim temel amacımız sağlık ve olmazsa olmazımız kayıplarımızı azaltmak. Ama hemen bunun arkasında bir planlamanın olması gerekiyor. O bakımdan aşılar çok önemli. Özellikle kayıplarımızı hızla azaltabilirsek, risk grubundaki büyüklerimizi aşılarsak şubatta rahatlayabiliriz" ifadelerini kullandı.
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