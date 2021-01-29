Restoran ve kafeler 15 Şubatta açılıyor mu?

Normalleşme adımlarıyla ilgili her gün yeni bir adım atılıyor.

Koronavirüs vaka sayılarındaki düşüşle birlikte yeme içme sektöründe faaliyet gösteren işletmeciler, kısıtlamaların azaltılacağı beklentisine girdi.

Milli Eğitim Bakanlığı, dershane ve kursların yarından itibaren yüz yüze eğitime geçmesine karar verirken, kafe ve restoranların da 15 Şubat'tan itibaren normal düzenlerine geçmesi bekleniyor.

Gerçekleşmesi halinde kafe restoran ve lokantalar için de normalleşmenin başlaması bekleniyor.



Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüs salgının seyri ile ilgili " Bilim Kurulunun açıklamaları benim için önem arz ediyor. Vefat sayılarındaki düşüş beni ciddi manada ümitlendiriyor. Mutasyonla ilgili bazı olumsuz gelişmeler var doğru, fakat onu da inşallah aşacağımıza inanıyorum." dedi.



Yeni normalleşme adımlarının başlamasıyla birlikte kafe ve restoranlara girişlerin HES kodu ile yapılması bekleniyor.

HES kodu ile birlikte enfekte olan kişilerin takibi daha kolay yapılacak

