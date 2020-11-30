Resmi yazı yayımlandı! Kamuda çalışma saatleri değişti!

Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü, kamu personelinin mesai saatlerine ilişkin resmi yazıyı yayımladı.

Koronavirüs salgını kapsamında alınan karar göre yazıda, 10:00 ila 16:00 arasında uygulanacak mesai saatlerinin, üst yöneticiler, bakanlar ve valiler tarafından belirleneceği belirtildi.

Ayrıca bu yazıya göre merkez teşkilatlarında; bakanlar ve üst yöneticiler, illerde ise Valiler, Cumhurbaşkanlığı açıklamasında yer alan zorunlu hizmetleri dışındaki kamu kurumları için mesai belirlemesi yapacak.



