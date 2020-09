Resmi rapor: Doğu Türkistan'da doğumlar 3'te 1 oranında azaldı

Son dönemlerde Pekin hükümeti tarafından yerel halkı baskı ve zulme uğradığı haberleriyle gündeme gelen Uygur Özerk Bölgesi'nde 2018 yılında doğum hızının üçte bir oranında düştüğü, Çin'in Uygur kadınlarını zorla kısırlaştırdığı iddia edildi.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) merkezli medya kuruluşu CNN'in haberine göre, Çin hükümetinin sistematik bir şekilde Uygur Türklerinin nüfusunu azaltmaya yönelik giriştiği faaliyetler "soykırım" boyutlarına ulaşıyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın verilerine göre Uygur Özerk Bölgesi'nde yaklaşık 2 milyona yakın Uygur ve diğer azınlıklara mensup Müslümanlar, eğitim adı altında zorla toplama kamplarında tutuluyor. Bu kişilerin çoğunun ucuz iş gücü olarak çalıştırıldığı ve Çin Komünist Partisi'ne ait doktrinlerle beyinlerinin yıkandığına dair sağlam kanıtlar bulunuyor.

Ancak Komünizm Kurbanları Anma Vakfı kıdemli üyesi Alman araştırmacı Adrian Zenz'in resmi Çin belgelerine dayandırdığı raporu ise söz konusu iddiaları daha farklı bir boyuta taşıyor.

Zenz'in hazırladığı verilerde 2018 yılında kısırlaştırılan Uygurlu kadınların sayısının, 2016 rakamlarına kıyaslandığında 5 kat arttığı belirtiliyor. Pekin hükümetine ait resmi belgelerde Doğu Türkistan'da 2016'da her 100 binde 50 kadın kısırlaştırılırken, 2018'de bu rakamın 250'ye çıktığı yazılı.

Zenz, Birleşmiş Milletler'in tanımlamasına göre Pekin hükümetinin belli azınlıkları hedef alan doğum oranını azaltmaya yönelik bu hareketinin "soykırım" olarak nitelendirildiğini ifade ediyor.



Raporda ayrıca Özerk Bölgesi'nde rahim içi doğum kontrol cihazlarının (IUD) kullanımının 2018'de büyük artış gösterdiği, buna nazaran Çin genelindeki kullanımının ise her 100 bin kadında 21'e kadar düştüğü bilgisi yer alıyor. Bu rakam bölgede her 100 bin kadında 1000'e kadar çıkıyor. Çin genelinde kullanılan IUD doğum kontrol aparatlarının yüzde 80'inin Doğu Türkistan'daki kadınlara uygulanması da dikkat çeken diğer veriler arasında.

Çin'in resmi verilerine göre 2018'de bir önceki seneye oranla Doğu Türkistan'da 120 bin daha az doğum gerçekleşti. Pekin hükümeti CNN'in ve Batılı kaynakların soykırım ve baskı iddialarını reddederken, doğum oranının düşmesinin bölgedeki aile planlaması uygulamasının bir uzantısı olduğunu ifade ediyor.

Çin'in iddiasına göre Uygur kadınları Pekin hükümetinin nüfus planlamasına gönüllü olarak katıldı. Ancak Alman araştırmacı Zenz hazırladığı raporda sadece bir senede gönüllü kadın sayısının 17 kat artmasının inandırıcı olmadığı görüşünde.



Çin Devlet Konseyi'nin periyodik olarak hazırladığı resmi belge Beyaz Kitap'ın son sayısında, Doğu Türkistan'da 2014'ten 2019'a kadar her yıl ortalama 1,3 milyon işçiye "mesleki eğitim" adı altında formasyon verildiği açıklanmıştı.

Birleşmiş Milletler ve dünyanın önde gelen sivil toplum örgütlerinin verilerine göre şu anda Uygur Özerk Bölgesi'nde 1 milyona yakın Uygur Türkü, Kazak ve diğer Müslüman etnik azınlıklar Pekin yönetimi tarafından toplama kamplarında zorla çalıştırılarak ucuz işgücü olarak kullanılıyor.