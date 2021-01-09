Resmi gazetede yayınlandı! Erdoğan o isimleri görevden aldı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ın imzaladığı, yeni atama kararları yayınlandı. 31359 sayılı Resmi Gazete'nin bugünkü yayımında yer alan kararlara göre; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında açık bulunan Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne Zeliha Sağlam, yine Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda açık bulunan Strateji Geliştirme Başkanlığı'na Hasan Basri Alagöz atandı. Verilen kararların 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2'nci, 3'üncü ve 7'nci maddeleri gereğince alındığı aktarıldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Ankara Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ali Vedat Çiftçi ise 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci, maddesi gereğince görevden alındı.

Yayımlanan atama kararlarına göre; 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 2'nci, 3'üncü ve 4'üncü maddeleri gereğince Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu görevden alındı ve yerine Ayşe Ayşin Işıkgece atandı. Yine Tarım ve Orman Bakanlığı'nda açık bulunan Tarım Reformu Genel Müdür Yardımcılığı'na, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci ve 3'üncü maddeleri gereğince Osman Yıldız atandı.

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Çay işletmeleri Genel Müdürlüğü'ne ve Yönetim Kurulu Başkanlığı'na 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 6'ncı maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 2'nci ve 3'üncü maddeleri gereğince Yusuf Ziya Alim atandı.

