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Resmi Gazete'de yayımlandı! Tuma Çelik'in dokunulmazlığı kaldırıldı

Bağımsız Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin TBMM kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

GÜNDEM 09.10.2020, 04:03
Resmi Gazete'de yayımlandı! Tuma Çelik'in dokunulmazlığı kaldırıldı
Hakkında fezleke düzenlenen Bağımsız Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin TBMM kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Resmi Gazete dokunulmazlığın kaldırılmasına dair yayımlana TBMM kararında şu ifadelere yer verildi:
"Mardin Milletvekili Tuma Çelik yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına dair Anayasa ve Adalet Komisyonları üyelerinden kurulu Karma Komisyon tarafından hazırlanan ilişkideki rapor genel kurulun 07.10.2020 tarihli 3 birleşiminde kabul edilmiştir."
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