Resmi Gazete'de yayımlandı! Erdoğan'dan dikkat çeken atama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre önemli atamalar gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete'de, Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 2,3 ve 4 maddeleri gereğince Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcısı Cengiz Öner görevden alınırken, Adalet Bakan Yardımcılığına Hasan Yılmaz atandı.

Öte yandan Sağlık Bakanlığı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nda da atamalar gerçekleştirildi. Bu kapsamda, Sağlık Bakanlığı "Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon (FTR) Çalışma Grubu" Mükemmeliyet Merkezi Komisyonu Üyeliğine Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Sibel Aksu Yıldırım getirildi.

Sağlık Bakanlığında açık bulunan Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcılığına Arif Çetin atandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında açık bulunan Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdür Yardımcılığına vergi müfettişi Coşkun Çekiciler getirildi.

