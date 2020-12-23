Resmi Gazete'de yayımlandı! Covid-19 aşısında KDV oranı belli oldu

Koronavirüs salgını için üretilen aşılar dünyada uygulanmaya başladı. Türkiye'de de Çin'den gelen aşılar için önemli bir karar alındı.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Covid-19 aşılarında KDV yüzde 1 olarak belirlendi.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameyle yüzde 1 KDV uygulamasının 2021 yılının sonuna kadar geçerli olmasına karar verildi.

