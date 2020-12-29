Resmi Gazete'de yayımlandı! Çok sayıda hakim ve savcının yeri değişti

Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK),324 adli yargı ile 61 idari yargı hakim ve savcılarının görev değişikliğine dair kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanlığı'ndan hakim ve savcıların yeni görevleri için Resmi Gazete'de şu atama kararı açıklandı:

"Adli yargı hakim ve Cumhuriyet savcılarının 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu gereğince atanmalarına İlişkin, Hakimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesinin 24/12/2020 tarihli ve 1160 sayılı atama kararı aşağıda gösterilmiştir."

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