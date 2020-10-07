Resmi Gazete yayımlandı! Uyuşturucu kapsamına alınan ilaçlar açıklandı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararda bazı maddeler, 2313 sayılı "Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun" hükümlerine tabi tutuldu
GÜNDEM 07.10.2020, 04:18
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarına göre, 6 madde kanun hükümlerine tabi edildi.
Söz konusu ilaçların uyuşturucu madde kapsamına alındığına dair ilaçlar aşağıdaki görsel belirtildi:
Resmi Gazete yayımlanan uyuşturucu maddelere dair kararı inlemek için tıklayın
Söz konusu ilaçların uyuşturucu madde kapsamına alındığına dair ilaçlar aşağıdaki görsel belirtildi:
Resmi Gazete yayımlanan uyuşturucu maddelere dair kararı inlemek için tıklayın
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