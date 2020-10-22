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Resmi Gazete yayımlandı! 10 havalimanı hakkında önemli karar
Resmi Gazete yayımlanan karara göre Antalya, Balıkesir, Çanakkale, Eskişehir, Hatay, Kocaeli, Kütahya, Sivas, Şanlıurfa ve Tekirdağ'daki havalimanları, uluslararası giriş-çıkışlara açık olacak.
GÜNDEM 22.10.2020, 07:05
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Antalya, Balıkesir, Çanakkale, Eskişehir, Hatay, Kocaeli, Kütahya, Sivas, Şanlıurfa ve Tekirdağ'daki havalimanları, uluslararası giriş-çıkışlara açık daimi hava hudut kapısı oldu.
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Pasaport Kanunu gereğince, Antalya Gazipaşa Havalimanı, Balıkesir Koca Seyit Havalimanı, Çanakkale Havalimanı, Eskişehir Hasan Polatkan Havalimanı, Hatay Havalimanı, Kocaeli Cengiz Topel Havalimanı, Kütahya Zafer Havalimanı, Sivas Nuri Demirağ Havalimanı, Şanlıurfa GAP Havalimanı ve Tekirdağ Çorlu Atatürk Havalimanı'nın uluslararası giriş-çıkışlara açık daimi hava hudut kapısı olarak tespitine karar verildi.
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Pasaport Kanunu gereğince, Antalya Gazipaşa Havalimanı, Balıkesir Koca Seyit Havalimanı, Çanakkale Havalimanı, Eskişehir Hasan Polatkan Havalimanı, Hatay Havalimanı, Kocaeli Cengiz Topel Havalimanı, Kütahya Zafer Havalimanı, Sivas Nuri Demirağ Havalimanı, Şanlıurfa GAP Havalimanı ve Tekirdağ Çorlu Atatürk Havalimanı'nın uluslararası giriş-çıkışlara açık daimi hava hudut kapısı olarak tespitine karar verildi.
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