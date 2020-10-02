Resmi Gazete yayımladı! Sosyal medya platformlarına 1 ay süre tanındı

Kamuoyunda ' sosyal medya' olarak bilinen yurtdışı sosyal ağ sağlayıcılarına "İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun' kapsamında bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan başkanlığında, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nda (BTK) videokonferans yöntemiyle yapılan toplantıya, Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, Linkedln, TikTok, Dailymotion, Periscope, Pinterest ve VK temsilcileri katıldı.

Sosyal mesda platformunun yetkililerine 1 ay süre tanınırken toplantıda kanunun içeriği, işleyişinin nasıl olacağı, usul ve esaslarla ilgili bilgilendirme yapıldı.

Ayrıca yükümlülüklerini yerine getirmeyen sosyal ağ sağlayıcılarına idari para cezası uygulanacağı uyarısı da yapıldı.

Resmi Gazete yayımlanan 'sosyal ağ sağlayıcı hakkındaki' usul ve esasları incelemek için tıklayın



5651 sayılı yasadaki temsilci bulundurmayı içeren Sosyal medya yasası değişiklikleri 1 Ekim itibariyle yürürlüğe girdi.Resmi bildirimler yapıldı.STK'lar, akademisyenlerimiz ve sosyal medya platformu temsilcilerinin de görüşleri alınarak yayınlanacak usul esaslar belirlendi. pic.twitter.com/PA3hI0ZjlY

— Dr. ÖMER FATİH SAYAN (@ofatihsayan) October 1, 2020



5651 sayılı yasadaki temsilci bulundurmayı içeren Sosyal medya yasası değişiklikleri 1 Ekim itibariyle yürürlüğe girdi.Resmi bildirimler yapıldı.STK'lar, akademisyenlerimiz ve sosyal medya platformu temsilcilerinin de görüşleri alınarak yayınlanacak usul esaslar belirlendi. pic.twitter.com/PA3hI0ZjlY — Dr. ÖMER FATİH SAYAN (@ofatihsayan) October 1, 2020

