Resmi Gazete: Sağlık çalışanlarına ek ödeme kararı
Sağlık çalışanlarına 1 Kasım'dan geçerli olmak üzere 2 ay süreyle ek ödeme kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
GÜNDEM 12.01.2021, 01:18
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Sağlık çalışanlarına ek ödeme için yeni bir karar alındı. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, sağlık çalışanlarına 1 Kasım 2020'den geçerli olmak üzere iki ay süreyle ek ödeme yapılabilecek.
Ek ödeme yapılma kararı alınması halinde yer veya personel yönünden kapsamını Sağlık Bakanı Fahrettin Koca belirleyecek. Ödemenin toplam tutarı, tavan ek ödeme tutarını geçemeyecek.
Sağlık personeline ek ödeme yapılabilmesine yönelik bir önceki karar, Ağustos Eylül Ekim 2020 ayları için alınmış ve yürürlüğe girmişti. Yeni kararla birlikte ek ödeme imkanı, Kasım ve Aralık aylarında da uzatılmış oldu.
Ek ödeme yapılma kararı alınması halinde yer veya personel yönünden kapsamını Sağlık Bakanı Fahrettin Koca belirleyecek. Ödemenin toplam tutarı, tavan ek ödeme tutarını geçemeyecek.
Sağlık personeline ek ödeme yapılabilmesine yönelik bir önceki karar, Ağustos Eylül Ekim 2020 ayları için alınmış ve yürürlüğe girmişti. Yeni kararla birlikte ek ödeme imkanı, Kasım ve Aralık aylarında da uzatılmış oldu.
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