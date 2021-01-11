Resmen başladı! Trump'ın azli için düğmeye basıldı...

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi Trump'ın azil süreci ile ilgili izleyecekleri yolu açıkladı.

Meclisteki Demokratlara bir mektup gönderen Pelosu 6 Ocak'taki Kongre baskınından Trump'ın sorumlu olduğuna işaret etti.

Pelosi, Başkan Yardımcısı Pence'e Trump'ın görevden alınması sürecini başlatması için Mecliste bir tasarıyı gündeme getireceklerini duyurdu.

Tasarının "oy birliğiyle" kabul edilip edilmeyeceğine bakacaklarını belirten Pelosi, oy birliğinin sağlanamaması durumunda salı günü tasarıyı Temsilciler Meclisi Genel Kurulunda oylayıp kabul edeceklerini söyledi.

Tasarıda, Başkan Yardımcısı Pence'e, Trump'ın görevden alınması işlemleri için 24 saat süre verileceğini vurgulayan Pelosi, bu sürenin ardından Trump'ın azil sürecine Mecliste başlayacaklarını kaydetti.



Pelosi'nin mektubunda Trump'ın azline ilişkin bir tarih paylaşılmadı ancak söz konusu oylamanın 20 Ocak'taki yemin töreninden önce yapılacağı kaydediliyor.

ABD yasalarına göre belli ihlallerden dolayı bir başkanın görevden alınmasıyla ilgili süreçte Temsilciler Meclisi, başkana suçlamaları yönelten (impeachment) savcılık makamı, Senato ise başkanın suçlu olup olmadığına karar verilen jüri görevi görüyor.



Temsilciler Meclisi Genel Kurulunda 18 Aralık 2019'da yapılan oylamada Trump'a karşı "görevini kötüye kullanmak" ve "Kongre'nin işleyişini engellemek" suçlamaları kabul edilmişti. Trump, 6 Şubat 2020'de Senatoda yapılan oylamada her iki suçlamadan da aklanmıştı.

