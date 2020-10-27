Resmen açıklandı! Fenerbahçe'de imza zamanı
Fenerbahçe, uzun süredir merakla beklenen açıklamayı yaptı. Emre Belözoğlu için imza töreni tarihi resmen belli oldu.
GÜNDEM 27.10.2020, 09:22
Fenerbahçe, uzun süredir merakla beklenen açıklamayı yaptı. Sarı-lacivertliler, sportif direktörlük görevini yürüten Emre Belözoğlu'nun resmi imzasını basınla paylaşacak. 28 Ekim Çarşamba günü Emre Belözoğlu'nun imza töreninin yapılacağını duyuruldu.
14:00 Emre Belözoğlu imza töreni
16:00 Erol Bulut basın toplantısı
Futbol A Takımımızın 2020-2021 sezonu yapılanmasına dair Emre Belözoğlu ile Teknik Direktörümüz Erol Bulut'un katılımlarıyla 28 Ekim 2020 Çarşamba günü birer toplantı ve imza töreni düzenlenecektir.
Sayın Emre Belözoğlu'nun yeni görevi ve sorumluluklarının açıklanacağı toplantı saat 14.00'te,
Teknik Direktörümüz Sayın Erol Bulut'un basın toplantısı ise aynı gün saat 16.00'da Ülker Stadyumu Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi 1907 Tribünü'nde gerçekleşecektir.
Her iki toplantı da basın mensuplarının katılımlarına açık olacaktır.
14:00 Emre Belözoğlu imza töreni
16:00 Erol Bulut basın toplantısı
Futbol A Takımımızın 2020-2021 sezonu yapılanmasına dair Emre Belözoğlu ile Teknik Direktörümüz Erol Bulut'un katılımlarıyla 28 Ekim 2020 Çarşamba günü birer toplantı ve imza töreni düzenlenecektir.
Sayın Emre Belözoğlu'nun yeni görevi ve sorumluluklarının açıklanacağı toplantı saat 14.00'te,
Teknik Direktörümüz Sayın Erol Bulut'un basın toplantısı ise aynı gün saat 16.00'da Ülker Stadyumu Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi 1907 Tribünü'nde gerçekleşecektir.
Her iki toplantı da basın mensuplarının katılımlarına açık olacaktır.
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